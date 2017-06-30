Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,6434 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2660 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6434 руб.

Минимальный курс евро составил 65,9 руб., максимальный - 67,93 руб. Была заключена 4361 сделка. Объем торгов составил 16691,81 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,405 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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