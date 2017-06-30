Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 77 млрд руб.

30 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 77 млрд руб.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,3862 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 30,07 коп. - до 59,3862 руб.... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно после падения накануне, завершают неделю рекордным падением с ноября. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:07 мск увеличился на 0,22% - до 381,48 пункта. С... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:07 мск увеличился на 0,22% - до 381,48 пункта. С... читать дальше

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Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 22 по 28 июня 2017 года составил $0,4 млн против $181 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). За отчетный период активные фонды вывели из акций РФ... За отчетный период активные фонды вывели из акций РФ... читать дальше

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Объем государственного долга Франции за первый квартал 2017 года вырос до 98,9% ВВП с 96,3% ВВП на конец 2016 года и составил рекордные в истории 2,21 трлн евро, согласно данным Национального статистического управления Insee. Долг центрального правительства вырос в... Долг центрального правительства вырос в... читать дальше

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Безработица в Германии в июне осталась на майском уровне в 5,7%, что является минимальным значением с момента воссоединения страны в 1990 году, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству (BA). Однако количество безработных в ФРГ в текущем месяце выросло на 7... Однако количество безработных в ФРГ в текущем месяце выросло на 7... читать дальше

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Парламент Великобритании проголосовал в пользу принятия программы консерваторов и таким образом выразил доверие правительству во главе с премьером Терезой Мэй, сообщили вчера западные СМИ. По данным изданий, за предложенную кабинетом министров законодательную программу... По данным изданий, за предложенную кабинетом министров законодательную программу... читать дальше

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Минэкономразвития пока не пересматривало действующий прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы, заявил журналистам глава экономического ведомства Максим Орешкин, комментируя рассмотренный в четверг на правительстве макропрогноз на 2018-2020 годы. Но, по его словам,... читать дальше

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Чистая прибыль Nike Inc. в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 мая, поднялась на 19% - $1,01 млрд, или $0,61 на акцию, по сравнению с $846 млн, или $0,50 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка повысилась на 5%, до $8,68 млрд, благодаря спросу... Выручка повысилась на 5%, до $8,68 млрд, благодаря спросу... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 23 июня составил 9 трлн 136,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 16 июня денежная база равнялась 9 трлн 188,4 млрд рублей. Таким образом, за период она уменьшилась на 0,57%, или на 52,3 млрд... На 16 июня денежная база равнялась 9 трлн 188,4 млрд рублей. Таким образом, за период она уменьшилась на 0,57%, или на 52,3 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7633 руб. Минимальный курс юаня составил 8,755 руб., максимальный - 8,78... Минимальный курс юаня составил 8,755 руб., максимальный - 8,78... читать дальше

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Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки» – компании UCS, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В 2016 г. и в начале этого года Global Payments искала покупателя на российский актив. По словам собеседника... читать дальше

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В июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая в течение 29 дней добычу нефти на уровне 10,944 млн баррелей в сутки, что примерно на 300 тыс. баррелей ниже уровней октября 2016 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой ЦДУ ТЭК. По статистике... По статистике... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,4043... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 77 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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"АвтоВАЗ" планирует нарастить продажи автомобилей Lada в РФ в 2017 г. приблизительно на 10%, до более 290 тыс., заявил президент компании Николя Мор в ходе годового собрания акционеров "АвтоВАЗа" в пятницу. При этом российский авторынок, по прогнозу "АвтоВАЗа", в 2017... При этом российский авторынок, по прогнозу "АвтоВАЗа", в 2017... читать дальше

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