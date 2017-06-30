30 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Май 2017
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2017
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июнь 2017
|11:30
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2017
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2017
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Май 2017
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2017
Это автоматическое сообщение.
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30 июня 2017 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,3862 руб. По... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 30,07 коп. - до 59,3862 руб.... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:37
Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно после падения накануне, завершают неделю рекордным падением с ноября.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:07 мск увеличился на 0,22% - до 381,48 пункта. С... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:35
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 22 по 28 июня 2017 года составил $0,4 млн против $181 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
За отчетный период активные фонды вывели из акций РФ... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:26
Объем государственного долга Франции за первый квартал 2017 года вырос до 98,9% ВВП с 96,3% ВВП на конец 2016 года и составил рекордные в истории 2,21 трлн евро, согласно данным Национального статистического управления Insee.
Долг центрального правительства вырос в... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:21
Безработица в Германии в июне осталась на майском уровне в 5,7%, что является минимальным значением с момента воссоединения страны в 1990 году, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству (BA).
Однако количество безработных в ФРГ в текущем месяце выросло на 7... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:17
Парламент Великобритании проголосовал в пользу принятия программы консерваторов и таким образом выразил доверие правительству во главе с премьером Терезой Мэй, сообщили вчера западные СМИ.
По данным изданий, за предложенную кабинетом министров законодательную программу... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:10
Минэкономразвития пока не пересматривало действующий прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы, заявил журналистам глава экономического ведомства Максим Орешкин, комментируя рассмотренный в четверг на правительстве макропрогноз на 2018-2020 годы. Но, по его словам,... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:07
Чистая прибыль Nike Inc. в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 мая, поднялась на 19% - $1,01 млрд, или $0,61 на акцию, по сравнению с $846 млн, или $0,50 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Выручка повысилась на 5%, до $8,68 млрд, благодаря спросу... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:03
Объем денежной базы в узком определении в России на 23 июня составил 9 трлн 136,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 16 июня денежная база равнялась 9 трлн 188,4 млрд рублей. Таким образом, за период она уменьшилась на 0,57%, или на 52,3 млрд... читать дальше
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30 июня 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7633 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,755 руб., максимальный - 8,78... читать дальше
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30 июня 2017 года 10:55
Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки» – компании UCS, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В 2016 г. и в начале этого года Global Payments искала покупателя на российский актив. По словам собеседника... читать дальше
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30 июня 2017 года 10:47
В июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая в течение 29 дней добычу нефти на уровне 10,944 млн баррелей в сутки, что примерно на 300 тыс. баррелей ниже уровней октября 2016 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой ЦДУ ТЭК.
По статистике... читать дальше
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30 июня 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,4043... читать дальше
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30 июня 2017 года 10:40
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 77 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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30 июня 2017 года 10:39
"АвтоВАЗ" планирует нарастить продажи автомобилей Lada в РФ в 2017 г. приблизительно на 10%, до более 290 тыс., заявил президент компании Николя Мор в ходе годового собрания акционеров "АвтоВАЗа" в пятницу.
При этом российский авторынок, по прогнозу "АвтоВАЗа", в 2017... читать дальше
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