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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,4023 руб.
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29 июня 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,4023 руб.
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29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,4023 руб. Минимальный курс евро составил 67,1175 руб., максимальный - 67,72 руб. К этому времени было заключено 6072 сделки. Объем торгов составил 18045,62 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,685 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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