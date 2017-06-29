Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,3774 руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2789 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,3774 руб.

Минимальный курс евро составил 67,1 руб., максимальный - 67,5775 руб. Было заключено 3356 сделок. Объем торгов составил 14359,75 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,25 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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