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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июня в размере 59,0855 руб.
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29 июня 2017 года 14:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июня в размере 59,0855 руб.
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29 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 59,0855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,60 коп. Это автоматическое сообщение.
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