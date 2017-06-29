Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7162 руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7162 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,71 руб., максимальный - 8,72 руб. Было заключено 18 сделок. Объем торгов составил 135,3 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,712 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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