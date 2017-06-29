Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1749,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 636,4 млрд руб.

29 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июня составили по Российской Федерации 1749,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1480 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1952 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1703,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июня составили 636,4 млрд руб. против 577,91747 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.