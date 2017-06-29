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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции
В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров
 
Банки получили черные списки сомнительных клиентов
Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках "антиотмывочного" законодательства, сообщают "Известия" со ссылкой на...
 
В августе в России ждут дефляцию
В предстоящем августе впервые с 2011 года в России может наблюдаться дефляция — удешевление товаров и услуг, пишут "Известия", ссылаясь на прогнозы экономистов крупных банков и директора Центра структурных исследований РАНХиГС, бывшего замминистра...
 
Россия проигрывает от конфронтации с Западом - ЦСР
России и США нужно начать разработку нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, а также постараться сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР),...
 
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29 июня 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Май 2017
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Июнь 2017
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Июнь 2017
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 18 по 24 июня
15:30 Изменение ВВП США I квартал 2017
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 11 по 17 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
29 июня 2017 года 18:57
Индекс ММВБ снизился на 0,6%, индекс РТС - на 0,2%
Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, завершает торги в минусе на фоне укрепления рубля и роста нефти.

В Азии в четверг преобладал рост индексов, но минусует Европа и проседает Америка.

На нефтяном рынке цены растут шестую сессию подряд, поддержку...    читать дальше
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29 июня 2017 года 18:45
В 2017 году объемы кредитования сельхозпредприятий сократятся на 15% - Россельхозбанк
Россельхозбанк прогнозирует 15-процентное снижение кредитования сезонных полевых работ в 2017 году, сказал директор Белгородского отделения АО "Россельхозбанк" Алексей Киселев на заседании "круглого стола" в Белгороде.

"Были периоды, когда финансовый результат...    читать дальше
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29 июня 2017 года 18:35
Сенаторы одобрили изменения, связанные со снижением энерготарифов на Дальнем Востоке
Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об электроэнергетике", связанные со снижением энерготарифов на Дальнем Востоке, сообщило Минэнерго РФ. Изменения вводят надбавку к цене на мощность в остальной части России. Закон вступит в силу 1 июля.

Снижение тарифов на...    читать дальше
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29 июня 2017 года 18:26
С 3 июля калужский завод Volkswagen уходит в корпоративный отпуск
ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) отправит сотрудников своего калужского завода в корпоративный отпуск с понедельника, 3 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

Корпоративный отпуск...    читать дальше
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29 июня 2017 года 18:17
Нефть дорожает шестую сессию подряд
Нефть эталонных марок дорожает шестую сессию подряд, демонстрируя самый долгий период роста за два месяца и поднявшись до максимума за две недели.

Рынок реагирует на неожиданное падение добычи в США на минувшей неделе, которое составило рекордные за год 100 тыс....    читать дальше
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29 июня 2017 года 18:03
Турпоток из России в Турцию в мае вырос в 15 раз
В мае 2017 года российский турпоток в Турция вырос почти в 15 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года, с 41 тыс. до 608,5 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте министерства культуры и туризма страны.

В прошлом месяце туристы России составили более 21% от...    читать дальше
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29 июня 2017 года 18:01
"Волга Капитал" установил ставку 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. в размере 12%
ПАО "Волга Капитал" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 23 июня до 16:00...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:49
Путин отметил рост российско-германского товарооборота
Президент России Владимир Путин рад развитию отношений между Москвой и Берлином.

"На общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности", - заявил глава государства на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем в...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:43
Ставка 1-го купона облигаций Бинбанка серии БО-П04 объемом 3 млрд руб. установлена в размере 11,15%
Бинбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:41
В 2017 фингоду ЦБ Сингапура заработал рекордные $18,6 млрд
Чистая прибыль ЦБ Сингапура составила рекордные в истории 24,3 млрд сингапурских долларов ($18,6 млрд) за прошедший финансовый год, закончившийся в марте 2017 года, говорится в отчете Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS).

В предыдущем фингоду центробанка...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,0322 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0322 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,8925 руб.,...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:29
В 1-м полугодии рынок смартфонов в РФ вырастет на 13% в денежном выражении
Рынок смартфонов в России в первом полугодии 2017 года вырастет в денежном выражении по сравнению с январем-июнем 2016 года на 13% и составит 155 млрд рублей, прогнозируют аналитики ритейлера "Связной". В физическом выражении рынок увеличится на 9% и составил 12 млн...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:16
Глава АЛРОСА Иванов и руководитель ВЭБа Горьков вошли в совет директоров Газпромбанка
Акционеры Газпромбанка (ГПБ) на годовом общем собрании избрали в совет директоров двух новых членов - президента АК "АЛРОСА" Сергея Иванова и председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея Горькова, следует из сообщения кредитной организации.

С.Иванов проработал в...    читать дальше
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29 июня 2017 года 17:07
Технология блокчейн через 8-10 лет станет массовой, считает Греф
Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что технология блокчейн станет массовой через 8-10 лет.

"Мы много экспериментируем, и у нас есть промышленные технологии по целому ряду направлений технологии блокчейн, но к массовому промышленному применению мы еще не готовы. По...    читать дальше
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29 июня 2017 года 16:54
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные по экономике США и новости компаний.

Как сообщалось, оценка роста ВВП США в первом квартале 2017 года была повышена министерством торговли до 1,4% в пересчете на годовые...    читать дальше
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29 июня 2017 года 16:43
ЦБ Бразилии понизил целевой диапазон инфляции на 2019 год до 4,25%
Центральный банк Бразилии понизил таргетируемый уровень инфляции на 2019 год до 4,25%, на 2020 год - до 4% плюс-минус 1,5 процентного пункта с 4,5%, установленных в 2005 году и с тех пор не менявшихся.

Как отмечают эксперты, инфляция в Бразилии сдерживается за счет...    читать дальше
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