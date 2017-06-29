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Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, завершает торги в минусе на фоне укрепления рубля и роста нефти. В Азии в четверг преобладал рост индексов, но минусует Европа и проседает Америка. В Азии в четверг преобладал рост индексов, но минусует Европа и проседает Америка. На нефтяном рынке цены растут шестую сессию подряд, поддержку... На нефтяном рынке цены растут шестую сессию подряд, поддержку... читать дальше

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Россельхозбанк прогнозирует 15-процентное снижение кредитования сезонных полевых работ в 2017 году, сказал директор Белгородского отделения АО "Россельхозбанк" Алексей Киселев на заседании "круглого стола" в Белгороде. "Были периоды, когда финансовый результат... "Были периоды, когда финансовый результат... читать дальше

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Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об электроэнергетике", связанные со снижением энерготарифов на Дальнем Востоке, сообщило Минэнерго РФ. Изменения вводят надбавку к цене на мощность в остальной части России. Закон вступит в силу 1 июля. Снижение тарифов на... Снижение тарифов на... читать дальше

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ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) отправит сотрудников своего калужского завода в корпоративный отпуск с понедельника, 3 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода. Корпоративный отпуск... Корпоративный отпуск... читать дальше

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Нефть эталонных марок дорожает шестую сессию подряд, демонстрируя самый долгий период роста за два месяца и поднявшись до максимума за две недели. Рынок реагирует на неожиданное падение добычи в США на минувшей неделе, которое составило рекордные за год 100 тыс.... Рынок реагирует на неожиданное падение добычи в США на минувшей неделе, которое составило рекордные за год 100 тыс.... читать дальше

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В мае 2017 года российский турпоток в Турция вырос почти в 15 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года, с 41 тыс. до 608,5 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте министерства культуры и туризма страны. В прошлом месяце туристы России составили более 21% от... В прошлом месяце туристы России составили более 21% от... читать дальше

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ПАО "Волга Капитал" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 23 июня до 16:00... Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 23 июня до 16:00... читать дальше

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Президент России Владимир Путин рад развитию отношений между Москвой и Берлином. "На общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности", - заявил глава государства на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем в... "На общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности", - заявил глава государства на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем в... читать дальше

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Бинбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Чистая прибыль ЦБ Сингапура составила рекордные в истории 24,3 млрд сингапурских долларов ($18,6 млрд) за прошедший финансовый год, закончившийся в марте 2017 года, говорится в отчете Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS). В предыдущем фингоду центробанка... В предыдущем фингоду центробанка... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0322 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,8925 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,8925 руб.,... читать дальше

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Рынок смартфонов в России в первом полугодии 2017 года вырастет в денежном выражении по сравнению с январем-июнем 2016 года на 13% и составит 155 млрд рублей, прогнозируют аналитики ритейлера "Связной". В физическом выражении рынок увеличится на 9% и составил 12 млн... читать дальше

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Акционеры Газпромбанка (ГПБ) на годовом общем собрании избрали в совет директоров двух новых членов - президента АК "АЛРОСА" Сергея Иванова и председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея Горькова, следует из сообщения кредитной организации. С.Иванов проработал в... С.Иванов проработал в... читать дальше

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Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что технология блокчейн станет массовой через 8-10 лет. "Мы много экспериментируем, и у нас есть промышленные технологии по целому ряду направлений технологии блокчейн, но к массовому промышленному применению мы еще не готовы. По... "Мы много экспериментируем, и у нас есть промышленные технологии по целому ряду направлений технологии блокчейн, но к массовому промышленному применению мы еще не готовы. По... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные по экономике США и новости компаний. Как сообщалось, оценка роста ВВП США в первом квартале 2017 года была повышена министерством торговли до 1,4% в пересчете на годовые... Как сообщалось, оценка роста ВВП США в первом квартале 2017 года была повышена министерством торговли до 1,4% в пересчете на годовые... читать дальше

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Центральный банк Бразилии понизил таргетируемый уровень инфляции на 2019 год до 4,25%, на 2020 год - до 4% плюс-минус 1,5 процентного пункта с 4,5%, установленных в 2005 году и с тех пор не менявшихся. Как отмечают эксперты, инфляция в Бразилии сдерживается за счет... Как отмечают эксперты, инфляция в Бразилии сдерживается за счет... читать дальше

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