Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7527 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7527 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,7958 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 139,54 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,722 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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