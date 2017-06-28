Запасы нефти в США выросли за период с 16 июня по 23 июня на 118 тыс. баррелей, бензина - упали на 894 тыс. баррелей

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 13,04 пункта (0,694%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1891,98 пункта.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23149,471 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 272,269 млрд руб., или на...

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Банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") 30 июня проведет размещение внебиржевых структурных коммерческих облигаций серии 001PC-02 объемом 100 млн рублей для физлиц, говорится в сообщении банка.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7527 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5781 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6661 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в ростом индекса ММВБ и снижением индекса РТС на фоне возобновившегося подъема нефти и улучшения настроений на фондовых площадках в США

В среду в Азии преобладало снижение индексов (опустились Япония и Китай), проседала Европа, однако...