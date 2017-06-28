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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 16 июня по 23 июня на 118 тыс. баррелей, бензина - упали на 894 тыс. баррелей
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28 июня 2017 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 16 июня по 23 июня на 118 тыс. баррелей, бензина - упали на 894 тыс. баррелей
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28 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 118 тыс. баррелей - до 509,213 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 894 тыс. баррелей и составили 240,972 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 223 тыс. баррелей, достигнув 152,272 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2250 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и повышения запасов дистиллятов на 934 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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28 июня 2017 года 19:58
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