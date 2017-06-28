Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,5657 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5657 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,215 руб., максимальный - 59,8725 руб. Было заключено 22383 сделки. Объем торгов составил 104185,89 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,61 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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