Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,6563 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6563 руб.

Минимальный курс евро составил 67,2475 руб., максимальный - 67,84 руб. Было заключено 3599 сделок. Объем торгов составил 14253,77 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,7875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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