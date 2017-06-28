Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июня

28 июня. FINMARKET.RU -РФ с 29 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2395,94 (+28,72) руб./грамм; на серебро - 32,12 (+0,58) руб./грамм; на платину - 1759,24 (+11,84) руб./грамм; на палладий - 1646,3 (+14,39) руб./грамм.

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Ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа в РФ может быть усилена. Соответствующие меры обсуждались на заседании президиума Совета по противодействию коррупции, которое провел руководитель администрации президента... Соответствующие меры обсуждались на заседании президиума Совета по противодействию коррупции, которое провел руководитель администрации президента... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении товарных запасов топлива в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 мск опустилась на $0,14 (0,3%) - до $46,51 за... Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 мск опустилась на $0,14 (0,3%) - до $46,51 за... читать дальше

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Евро резко развернулся к снижению, буквально за пару минут сократив рост до нуля, а затем уйдя в минус. По данным агентства Bloomberg, руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) считают, что рынок неправильно воспринял речь главы ЕЦБ Марио Драги о будущем стимулирующих... читать дальше

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В четверг, 29 июня, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2537,18 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В еврозоне высокая, но не лихорадочная активность на рынке IPO, а также приток средств в ориентированные на Европу биржевые индексные фонды (ETF) говорят о росте доверия инвесторов к экономике Старого Света, пишет Financial Times. Согласно данным компании Dealogic, с... Согласно данным компании Dealogic, с... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6563 руб. Минимальный курс евро составил 67,2475 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 67,2475 руб., максимальный -... читать дальше

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На президиуме совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсуждался приоритетный проект по повышению производительности труда и поддержке занятости, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по окончании заседания. По его словам, этот... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2395,94 (+28,72) руб./грамм; на серебро - 32,12 (+0,58) руб./грамм; на платину - 1759,24 (+11,84) руб./грамм; на палладий - 1646,3 (+14,39) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России инициирует единые подходы в обеспечении прав граждан по использованию "периода охлаждения" по договорам страхования жизни заемщиков, независимо от того, присоединялись ли они к уже действующему коллективному договору или заключали индивидуальный договор страхования.... читать дальше

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Совет Федерации одобрил закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома. Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального... Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 8,4 пункта (0,447%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1887,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1887,75 (+0,47%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Доля фальсифицированной продукции на рынке молока составляет 20%, рыбы - до 50%, такую оценку дал Минпромторг РФ. Министерство также отметило рост спроса на товары с низкими потребительскими качествами на фоне упавшей покупательской способности населения. "Контрафакт,... "Контрафакт,... читать дальше

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Американская служба экспресс-доставки UPS планирует создать "умную" логистическую сеть, которая будет включать в себя высокотехнологичные транспортные средства и объекты, работающие на основе экологически безопасных источников энергии, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Резкое улучшение экономической конъюнктуры в мае, фиксируемое Росстатом, в значительной мере связано с преходящими факторами и несовершенством данных Росстата по промышленности и оптовой торговле, считают в институте Центр развития НИУ "Высшая школа экономики". "Резкий... "Резкий... читать дальше

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Госдума вырабатывает законопроект о защите прав дольщиков в жилищном строительстве, намерена принять его до конца года, сообщил сегодня первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "У нас полная решимость до конца этого... "У нас полная решимость до конца этого... читать дальше

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