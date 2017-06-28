Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7508 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7508 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,715 руб., максимальный - 8,79 руб. Было заключено 57 сделок. Объем торгов составил 165,67 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,751 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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