Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1952 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 577,92 млрд руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 1952 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1703,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1775,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1519 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 июня составили 577,92 млрд руб. против 568,91671 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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