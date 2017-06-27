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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6382 руб.
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27 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6382 руб.
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27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6382 руб. Минимальный курс юаня составил 8,59 руб., максимальный - 8,6758 руб. Было заключено 74 сделки. Объем торгов составил 319,55 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6451 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.27 июня 2017 года 19:35
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.27 июня 2017 года 19:19
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.27 июня 2017 года 19:15
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.27 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6382 руб. Минимальный курс юаня составил 8,59 руб., максимальный - 8,6758... читать дальше
.27 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2759 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3607 руб. Минимальный курс евро составил 65,6175 руб.,... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, превысив 1000 пунктов по индексу РТС благодаря росту нефти. Нефть сегодня дорожала на ожиданиях снижения запасов топлива в США, при этом цена Brent впервые за неделю вплотную приближалась к отметке $47 за баррель. Рост цен на... читать дальше
.27 июня 2017 года 18:49
Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку отечественного машиностроительного комплекса. "Безусловно, в машиностроительной отрасли есть и проблемы. Не раз я говорил, и вы тоже в разных форматах говорили об этом", - сказал он, открывая расширенное... читать дальше
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.27 июня 2017 года 18:42
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает Россию ратифицировать Монреальский протокол 14 - глобальное соглашение, дающее странам больше полномочий для судебного преследования авиадебоширов. "Важный документ, к которому мы бы рекомендовали... читать дальше
.27 июня 2017 года 18:34
Курс доллара США во вторник упал в паре с евро до минимума за девять месяцев. Инвесторы реагируют на сигналы главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что ЕЦБ может начать свертывание стимулирующих программ раньше, чем ожидает рынок. По словам... читать дальше
.27 июня 2017 года 18:23
ЦБ РФ известно о выявленных случаях заражения российских банков в результате компьютерной атаки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. "Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в... читать дальше
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"Московская биржа" с 29 июня переводит из первого во второй уровень котировального списка четыре выпуска облигаций Волгоградской области, говорится в сообщении биржи. В частности, во второй уровень переводятся облигации серий 35003-35006. При этом в настоящее... читать дальше
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Московский кредитный банк (МКБ) установил ставку 7-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-11 в размере 9,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июле 2014 года разместил 11-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. В декабре 2014 года банк... читать дальше
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Минсельхоз надеется, что создание в России сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) позволит снизить цены на сельхозпродукцию в среднем на 20%. "Мы прогнозируем снижение конечной цены на сельхозпродукцию до 20%", - сказал замдиректора департамента регулирования... читать дальше
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