Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,9605 руб.

27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9605 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,6175 руб., максимальный - 59,1775 руб. Было заключено 18334 сделки. Объем торгов составил 83217,03 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,0625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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