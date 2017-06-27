Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,211 руб.

27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,211 руб.

Минимальный курс евро составил 65,495 руб., максимальный - 66,58 руб. Было заключено 5156 сделок. Объем торгов составил 34867,88 млн руб., что на 150% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,485 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.