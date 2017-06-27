ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 65,9563 руб.

27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 65,9563 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,53 коп.

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Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордные 2,4 млрд евро в рамках дела о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping. Еврокомиссия дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на... Еврокомиссия дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на... читать дальше

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Минсельхоз РФ ведет переговоры о включении в программу льготного кредитования АПК банков с капиталом менее 10 млрд рублей, сообщил директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза Владимир Свеженец журналистам во вторник. "Такие поручения даны. Уже лимит... "Такие поручения даны. Уже лимит... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,36 пункта (0,342%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1866,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1869,13 (+0,47%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не занимает чью-либо сторону в судебных процессах, в равной степени это касается тяжбы между "Роснефтью" и АФК "Система". "Что касается "Роснефти" и АФК "Система" - это судебный спор. В судебных... "Что касается "Роснефти" и АФК "Система" - это судебный спор. В судебных...

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Минимальное значение за неделю (с 20 июня по 27 июня) - 59,5634 руб. за доллар, максимальное значение - 60,6348 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,60 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 65,43/66,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 16...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,58/59,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 17 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,31/59,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию и примет участие в саммите G20 в ФРГ, сообщают во вторник официальные китайские СМИ со ссылкой на представителя МИД Китая Лу Кана. По его информации, в Россию Си Цзиньпин прибудет 3... По его информации, в Россию Си Цзиньпин прибудет 3...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 65,9563 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 58,8843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Законопроект об изменении системы медицинского страхования в США, предложенный на прошлой неделе республиканцами Сената, увеличит число незастрахованных американцев к 2026 году почти на 22 млн человек по сравнению с реформой предыдущего президента США Барака Обамы (Obamacare).... читать дальше

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В мае 2017 года темпы роста прибылей крупных промышленных компаний Китая увеличились на 16,7% по сравнению с маем 2016 года - до 626 млрд юаней ($91,5 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Как поясняется, показатель вырос... Как поясняется, показатель вырос... читать дальше

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Новым руководителем Microsoft в России станет Томаш Боченек, занимающий в настоящее время должность операционного директора компании в РФ, говорится в сообщении Microsoft. Т.Боченек официально возглавит Microsoft в России 31 августа, а до этого будет принимать дела у... Т.Боченек официально возглавит Microsoft в России 31 августа, а до этого будет принимать дела у... читать дальше

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Число безработных, обратившихся в службу занятости, во Франции в мае 2017 года выросло на 22,3 тыс., или на 0,6%, по сравнению с апрелем, когда их количество сократилось на 36,3 тыс. Количество безработных в прошлом месяце составило 3,494 млн человек, свидетельствуют данные...

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подготовил поправки ко второму чтению законопроекта об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков перед дольщиками, которыми предлагается определить предельный... читать дальше

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