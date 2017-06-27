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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,6253 руб.
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27 июня 2017 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,6253 руб.

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27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6253 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5934 руб., максимальный - 8,6477 руб. Была заключена 21 сделка. Объем торгов составил 78,12 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6425 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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