Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6167 руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6167 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,596 руб., максимальный - 8,6409 руб. Было заключено 92 сделки. Объем торгов составил 212,92 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6219 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.