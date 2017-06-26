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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6167 руб.
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26 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6167 руб.
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26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6167 руб. Минимальный курс юаня составил 8,596 руб., максимальный - 8,6409 руб. Было заключено 92 сделки. Объем торгов составил 212,92 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6219 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.26 июня 2017 года 19:15
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.26 июня 2017 года 19:15
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.26 июня 2017 года 19:15
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