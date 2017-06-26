Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,0388 руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0388 руб.

Минимальный курс евро составил 65,9275 руб., максимальный - 66,2575 руб. Было заключено 3604 сделки. Объем торгов составил 16615,69 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,045 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.