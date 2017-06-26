Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 июня

26 июня. FINMARKET.RU -РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2353,82 (-55,76) руб./грамм; на серебро - 31,36 (-0,69) руб./грамм; на платину - 1747,08 (-38,57) руб./грамм; на палладий - 1627,57 (-73,69) руб./грамм.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,07 пункта (0,379%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1860,39 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Министерство финансов России установило ставку 6-го купона трехлетних облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24018 в размере 10,46% годовых, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его сайте. Размер выплаты по купону составит... Размер выплаты по купону составит... читать дальше

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Министерство финансов России установило ставку 6-го купона двадцатилетних облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29010 в размере 11,32% годовых, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его сайте. Размер выплаты по купону... Размер выплаты по купону... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22894,933 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 57,962 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6167 руб. Минимальный курс юаня составил 8,596 руб., максимальный - 8,6409... Минимальный курс юаня составил 8,596 руб., максимальный - 8,6409... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1013 руб. Минимальный курс евро составил 65,9375 руб.,... Минимальный курс евро составил 65,9375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0331 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Московской областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела в отношении ООО "Бургер Рус" (оператор сети Burger King), ООО "Галерея-Алекс" ("Шоколадница") и ООО "Мастер франчайзинг групп" ("Му-Му"), заподозрив компании в установлении и поддержании монопольно... читать дальше

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Лизинговая компания ООО "Каркаде" выкупила в рамках оферты 823,766 тыс. биржевых облигаций серии БО-02, говорится в сообщении компании. Выкуп проходил по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 668 рублей, плюс накопленный купонный... Выкуп проходил по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 668 рублей, плюс накопленный купонный... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник разнонаправленно Европейские фондовые индексы повышались весь день. Европейские фондовые индексы повышались весь день. Азиатские рынки акций завершили торги на повышательном тренде. Азиатские рынки акций завершили торги на повышательном тренде. Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с утра на фоне... Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с утра на фоне... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Изначально банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,7-8,95% годовых, затем... Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Изначально банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,7-8,95% годовых, затем... читать дальше

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В 2016 году кражи и другие действия привели к сокращению запасов розничных компаний США на $48,9 млрд, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF). Это на 8% превышает показатель за 2015 год, составлявший $45,2 млрд. Это на 8% превышает показатель за 2015 год, составлявший $45,2 млрд. Рост потерь совпал с тем, что... Рост потерь совпал с тем, что... читать дальше

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Новая железнодорожная линия аэроэкспресса, которая свяжет центр Парижа с аэропортом Шарль де Голль, будет строиться при господдержке: Еврокомиссия разрешила французскому правительству использовать бюджетные средства для поддержки проекта 32-километровой скоростной линии между... читать дальше

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Американская издательская компания Time Inc и британский банк Barclays Plc объявили о запуске фондового индекса, в который войдут компании из списка Fortune 500, составляемого журналом Fortune (принадлежит Time) и включающего 500 крупнейших компаний CIF. В индикатор... В индикатор... читать дальше

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Президент России внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Россия подписала Конвенцию в Страсбурге 26 января 2009 г. Россия подписала Конвенцию в Страсбурге 26 января 2009 г. "Ряд положений... "Ряд положений... читать дальше

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Россия с 1 июля 2016 года по 21 июня 2017 года экспортировала 34 млн 754 тыс. тонн зерна, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В частности. экспорт пшеницы составил 26,6 млн тонн,... В частности. экспорт пшеницы составил 26,6 млн тонн,... читать дальше

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