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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 125,4 млрд руб.
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26 июня 2017 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 125,4 млрд руб.
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26 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июня по данным на начало операционного дня выросло до 125,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 47,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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