ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,6564 руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 59,6564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,18 коп.

.

Киргизия нашла нового инвестора для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, заявил президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во время подведения для журналистов итогов государственного визита в РФ. По его словам, вопрос планировавшегося, но так и не... читать дальше

.

Решение по вопросу продления программы выплаты материнского капитала будет принято в конце сентября - начале октября этого года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Решение будет принято до принятия проекта бюджета: конец сентября - начало октября", - сказала О.Голодец.

.

Миноритарии АФК "Система" предложили написать коллективное обращение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с предложением содействовать урегулированию судебного спора между АФК и "Роснефтью". "Поэтому я советую, поскольку решение политическое принимается, написать... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана с нелегальной разведкой. "Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за... читать дальше

.

Количество погибших при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 73, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс". По данным агентства, при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 73 человека. В тот же день в... В тот же день в... читать дальше

.

АФК "Система" рассчитывает, что компании удастся вступить в диалог с "Роснефтью" в рамках судебного спора, где нефтяная компания и ее дочерняя "Башнефть" требуют от холдинга Владимира Евтушенкова 170,6 млрд рублей. "Я надеюсь, мы вступим в некий диалог", - заявил президент АФК... читать дальше

.

Акционеры АФК "Система" на годовом собрании избрали в новый состав совета директоров, передает корреспондент "Интерфакса". Среди новых участников в совете директоров - действующий председатель совета МТС ("дочка" АФК), экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров... читать дальше

.

Акционеры АФК "Система" на годовом собрании утвердили дивидендные выплаты по итогам 2016 года в размере 0,81 рубля на обыкновенную акцию (16,2 рубля на GDR), передаёт "Интерфакс". Общая сумма дивидендов по результатам 2016 года, таким образом, составит 7,8 млрд руб. Список... читать дальше

.

Выручка ГК "Детский мир" по итогам 2017 года может вырасти порядка на 30%, заявил президент АФК "Система" (контролирует ритейлера) Михаил Шамолин в ходе годового общего собрания акционеров компании, передаёт "Интерфакс". Выручка "Детского мира" в 2016 году выросла на 31,4%, до... читать дальше

.

Акционеры банка "Югра" могут перевести 86,8% акций кредитной организации на баланс новой компании. Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, ведомство удовлетворило ходатайство Radamant Financial о создании АО "Прямые инвестиции" путем оплаты его... Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, ведомство удовлетворило ходатайство Radamant Financial о создании АО "Прямые инвестиции" путем оплаты его... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ленинградской области "BB+" со "стабильным" прогнозом, сообщает пресс-служба агентства. "По нашему мнению, Ленинградская область продолжит демонстрировать высокий профицит... "По нашему мнению, Ленинградская область продолжит демонстрировать высокий профицит... читать дальше

.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении категории земельных участков для музея-заповедника "Кижи" в Карелии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства. "Подписанным распоряжением земельные участки, расположенные в... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 59,6564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,18 коп.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.

.

Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 7,41 пункта (0,398%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1867,46 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

.

В ходе размещения 10-летних и 30-летних евробондов РФ на $3 млрд 24% бумаг выкупили банки, в том числе банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking, 60% - фонды и управляющие компании, 16% - страховые компании, говорится в сообщении... читать дальше

.