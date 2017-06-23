Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

23 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.06 по 02.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 7,41 пункта (0,398%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1867,46 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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В ходе размещения 10-летних и 30-летних евробондов РФ на $3 млрд 24% бумаг выкупили банки, в том числе банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking, 60% - фонды и управляющие компании, 16% - страховые компании, говорится в сообщении... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 22836,971 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 243,302 млрд руб., или на...

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ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды проходил 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент... Сбор заявок на бонды проходил 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7155 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6954 руб., максимальный - 8,75... Минимальный курс юаня составил 8,6954 руб., максимальный - 8,75... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6206 руб. Минимальный курс евро составил 66,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 66,35 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5934 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") серии 001Р-01 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен номер 4B02-01-00333-R-001P. Выпуску присвоен номер 4B02-01-00333-R-001P. Размещение 8-летних бумаг пройдет по открытой... Размещение 8-летних бумаг пройдет по открытой... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом несмотря на неоднозначные сигналы с финрынков. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной, просел Китай из-за повышенного внимания регуляторов банковского сектора к задолженности крупных конгломератов, включая Dalian... В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной, просел Китай из-за повышенного внимания регуляторов банковского сектора к задолженности крупных конгломератов, включая Dalian... читать дальше

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Глобальные финансовые рынки были на редкость спокойными в течение длительного периода, и это означает, что для инвесторов настал момент готовиться к этапу "рыночных волнений", который уже близко, полагают эксперты JPMorgan Chase. Рынки рискованных активов, в том числе... Рынки рискованных активов, в том числе... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Бинбанка БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020400323B001P. Выпуску присвоен номер 4B020400323B001P. Бумаги планируется разместить до 1 августа. Срок погашения бумаг - 3 июля 2018 года, номинал - 1... Бумаги планируется разместить до 1 августа. Срок погашения бумаг - 3 июля 2018 года, номинал - 1... читать дальше

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Минтранс РФ готов допустить иностранные авиакомпании к перевозке пассажиров чартерных рейсов "ВИМ-Авиа", заявил глава ведомства Максим Соколов журналистам в пятницу. "Это не традиционная мера, обычно мы жестко защищаем рынок российских перевозчиков. Но в данном случае... "Это не традиционная мера, обычно мы жестко защищаем рынок российских перевозчиков. Но в данном случае... читать дальше

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Большая часть нового выпуска евробондов Белоруссии, которая вышла на рынок после многолетней паузы, приобретена американскими инвесторами. Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, инвесторы из США приобрели еврооблигации примерно на $900 млн из $1,4 млрд,... Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, инвесторы из США приобрели еврооблигации примерно на $900 млн из $1,4 млрд,... читать дальше

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Организация по регулированию в атомной сфере Индии (AERB) выдала разрешение на заливку первого бетона второй очереди, включающей энергоблоки NN3-4, АЭС "Куданкулам", сообщил регулятор. Документ выдан 19 июня. Документ выдан 19 июня. Как сообщалось, в апреле 2014 года Россия и Индия... Как сообщалось, в апреле 2014 года Россия и Индия... читать дальше

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ЦБ РФ обеспокоен складывающейся правоприменительной практикой на рынке производных финансовых инструментов (ПФИ), она ставит под угрозу практически все сделки российских банков с нефинансовыми организациями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. В пятницу... В пятницу... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Райффайзенбанка серии БО-01P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020103292B001P. Выпуску присвоен номер 4B020103292B001P. Семилетние бумаги номиналом 1 тыс. рублей планируется размещать по открытой... Семилетние бумаги номиналом 1 тыс. рублей планируется размещать по открытой... читать дальше

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