Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,5813 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5813 руб.

Минимальный курс евро составил 66,3 руб., максимальный - 66,83 руб. Было заключено 3828 сделок. Объем торгов составил 17056,19 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,61 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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