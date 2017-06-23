ЦБ РФ установил курс евро с 24 июня в размере 66,678 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.

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Москва уже видит признаки готовности Евросоюза отказаться от нынешней политики в отношении России и готова вернуться к нормальному взаимодействию, когда это произойдет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно... "Как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно... читать дальше

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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 1-м квартале 2017 году по сравнению с тем же периодом 2016 г. снизилась на 1,4 млн, или на 6%, и составила 22 млн человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики... читать дальше

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Объем экспорта нефти в январе-апреле 2017 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 82,5 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В апреле экспорт... В апреле экспорт... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,01/60,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. повысился в добывающих производствах, с минус 7% до 0%, в обрабатывающих производствах - с минус 8% до минус 1%, в... читать дальше

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Акции российских компаний в настоящее время выглядят перепроданными, считают аналитики Credit Suisse. Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse... Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse... читать дальше

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Чрезмерная загруженность работой руководства Банка Англии в сочетании с повышенным контролем над их решениями приводит к тому, что они предпочитают сохранять status quo в денежно-кредитной политике, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кристин Форбс во время... читать дальше

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Промсвязьбанк утвердил параметры биржевых облигаций серии БО-П02 с возможностью получения дополнительного дохода объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении банка Номинал трехлетних облигаций - 1 тыс. рублей. Номинал трехлетних облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность получения... По выпуску предусмотрена возможность получения... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет функции и обязанности центрального контрагента и участников клиринга. Поправками ко второму чтению вводится возможность одновременного заключения на организованных торгах сделок по размещению денежных... Поправками ко второму чтению вводится возможность одновременного заключения на организованных торгах сделок по размещению денежных... читать дальше

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В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $159,57 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 26 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82882,06 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2839,11 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Объем операций, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в первом квартале 2017 года составил 3,5 трлн рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2016 года (2,6 трлн... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5813 руб. Минимальный курс евро составил 66,3 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 66,3 руб., максимальный -... читать дальше

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зпромбанк определил ставку 7-го купона облигаций серии БО-09 в размере 8,91% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по купону составит 44,67 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 44,67 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 10-летние биржевые... Банк разместил 10-летние биржевые... читать дальше

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В январе-мае т.г. поступление акцизов от крепкого алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 29%, или на 16,6 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян на заседании коллегии ведомства в Москве. За этот... За этот... читать дальше

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