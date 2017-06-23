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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 47,5 млрд руб.
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23 июня 2017 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 47,5 млрд руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 47,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 72,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет функции и обязанности центрального контрагента и участников клиринга. Поправками ко второму чтению вводится возможность одновременного заключения на организованных торгах сделок по размещению денежных... читать дальше
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.23 июня 2017 года 15:15
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