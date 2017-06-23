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23 июня 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 67,1495 руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 67,1495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,15 коп.
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23 июня 2017 года 16:13
Москва уже видит признаки готовности Евросоюза отказаться от нынешней политики в отношении России и готова вернуться к нормальному взаимодействию, когда это произойдет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно... читать дальше
.23 июня 2017 года 16:05
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 1-м квартале 2017 году по сравнению с тем же периодом 2016 г. снизилась на 1,4 млн, или на 6%, и составила 22 млн человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики... читать дальше
.23 июня 2017 года 16:03
Объем экспорта нефти в январе-апреле 2017 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 82,5 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В апреле экспорт... читать дальше
.23 июня 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 59,01/60,23 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,01/60,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
.23 июня 2017 года 16:00
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. повысился в добывающих производствах, с минус 7% до 0%, в обрабатывающих производствах - с минус 8% до минус 1%, в... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:51
Российский рынок акций перепродан, имеет потенциал роста даже при цене нефти в $45 за баррель - Credit Suisse
Акции российских компаний в настоящее время выглядят перепроданными, считают аналитики Credit Suisse. Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:42
Чрезмерная загруженность работой руководства Банка Англии в сочетании с повышенным контролем над их решениями приводит к тому, что они предпочитают сохранять status quo в денежно-кредитной политике, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кристин Форбс во время... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:35
Промсвязьбанк утвердил параметры биржевых облигаций серии БО-П02 с возможностью получения дополнительного дохода объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении банка Номинал трехлетних облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность получения... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:33
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о клиринге, допускающие компании на денежный рынок биржи напрямую
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет функции и обязанности центрального контрагента и участников клиринга. Поправками ко второму чтению вводится возможность одновременного заключения на организованных торгах сделок по размещению денежных... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:30
В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $159,57 млн
В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $159,57 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:30
В понедельник, 26 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82882,06 млн руб.
В понедельник, 26 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82882,06 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:30
В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2839,11 млн руб.
В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2839,11 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:24
Объем операций, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в первом квартале 2017 года составил 3,5 трлн рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2016 года (2,6 трлн... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5813 руб. Минимальный курс евро составил 66,3 руб., максимальный -... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:14
зпромбанк определил ставку 7-го купона облигаций серии БО-09 в размере 8,91% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по купону составит 44,67 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 10-летние биржевые... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:07
В январе-мае т.г. поступление акцизов от крепкого алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 29%, или на 16,6 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян на заседании коллегии ведомства в Москве. За этот... читать дальше
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