Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7683 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 85 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7683 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7339 руб., максимальный - 8,8278 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 312,87 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,755 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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