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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 72,1 млрд руб.
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22 июня 2017 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 72,1 млрд руб.
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22 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 72,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 246,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2017 года 15:07
Количество налогоплательщиков, обратившихся за получением имущественных и социальных налоговых вычетов в первые пять месяцев 2017 года, увеличилось на 24% - до 4,85 млн по сравнению с 3,9 млн годом ранее, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). По предварительным... читать дальше
.22 июня 2017 года 15:04
ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2419,97 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 32,06 (+0,21) руб./грамм; на платину - 1796,51 (+21,79) руб./грамм; на палладий - 1713,35 (+27,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.22 июня 2017 года 14:59
Сегодня в ходе торгов нефтяные цены умеренно восстанавливаются после обвала накануне, вызванного ростом добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 мск увеличилась на 37 центов (0,83%) - до $45,19 за... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:57
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ускоренном порядке проработать вопрос перераспределения акцизов на топливо в пользу бюджетов регионов. "Дмитрий Анатольевич, я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:48
Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым предлагает отменить новогодние каникулы, но сделать нерабочими днями 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:45
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 5,23 пункта (0,283%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1856,04 пункта. Максимальное значение к... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:40
Кабинет министров Японии улучшил оценку экономики страны впервые с декабря, отметив в ежемесячном обзоре, что она "находится на пути умеренного восстановления". При этом из обзора было убрано предупреждение о возможном ухудшении ситуации, пишет MarketWatch. В декабре... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:31
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который возвращает советскую практику применения административных штрафов за мелкое хулиганство, совершенное в любом месте, в том числе в подъезде и дома, а не только в... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:29
Связьинвестнефтехим отложил размещение бондов на 15 млрд руб. в связи с негативной рыночной конъюнктурой
ООО "СИНХ-Финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") отложило размещение биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Размещение отложено в связи со сложившейся... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:23
Акционерам "Роснефти" предложено обсудить доведение выплаты дивидендов до 50% от прибыли с 2017 года
Глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров предложил рассмотреть вопрос о доведении выплаты дивидендов до 50% от прибыли. По его словам, предлагается рассмотреть эту возможность уже с 2017 года. "Роснефть" в ближайшее время внесет в... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:15
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng - также на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:06
Инвестиции "Роснефти" составят свыше 1 трлн рублей в 2017-2018 годах, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров НК. "Ежегодный объем инвестиций компании в 2017-2018 годах превысит 1 трлн рублей", - сказал... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:57
Китайский регулятор предписал банкам оценить риски, связанные с активно покупающими зарубежные активы компаниями
Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC) предписала банкам КНР провести внутреннюю оценку кредитных рисков, связанных с рядом местных компаний, которые известны активным приобретением зарубежных активов, пишет издание Caixin со ссылкой на осведомленные... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:47
Президент США Дональд Трамп готовит первый масштабный пакет протекционистских мер, которые могут спровоцировать торговую войну в мире, пишет The Washington Post. Речь идет о новых ограничениях импорта стали в США. В ближайшие дни правительство США, как ожидается,... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:38
В Минэкономразвития создан департамент реализации региональных инвестпрограмм и координации развития регионов
В Минэкономразвития создан новый департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов, сообщила пресс-служба министерства. Одновременно приказом министра экономического развития РФ Максима Орешкина из... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:29
Снижение первоначального взноса может послужить хорошим стимулом развития ипотечного кредитования, считают эксперты, принявшие участие в работе "круглого стола", организованного ростовским пресс-центром "Интерфакса". Так, гендиректор СК "10-ГПЗ" Юрий Тараскин указал на... читать дальше
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