22 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 июня
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 июня
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2017
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2017
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22 июня 2017 года 09:20
Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" провел предварительные консультации с китайскими банками, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации... читать дальше
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22 июня 2017 года 09:09
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг благодаря стабилизации нефтяного рынка и подъему цен на металлы, пишет MarketWatch.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, китайский Shanghai... читать дальше
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22 июня 2017 года 09:00
США остаются открытыми для диалога с Россией о "раздражителях" в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
"С нашей стороны, и как ясно заявил госсекретарь (Рекс) Тиллерсон, есть много вопросов для обсуждения. Мы открыты... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:49
Крупные американские компании сокращают программы выкупа собственных акций, поддерживавшие ранее рост показателей прибыли в расчете на акцию, пишет газета Financial Times.
Согласно данным S&P Dow Jones Indices, совокупный объем выкупа акций компаниями индекса S&P 500 в... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:38
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду вслед за падением цен на нефть, пишет MarketWatch.
Nasdaq вырос благодаря подъему котировок акций компаний сферы биотехнологий на данных СМИ о намерении президента США Дональда... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76539,66 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 5532,32 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 июня 2017 года 08:29
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Московского кредитного банка (МКБ) с "BB" до "BB-" и подтвердило РДЭ банка "Санкт-Петербург" на уровне "BB-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтингов обоих... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:20
Фондовые индексы Западной Европы уменьшились по итогам сессии в среду на фоне политических рисков и снижения цен на нефть.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,18%, составив на закрытие торгов 388,51 пункта.
Британский FTSE... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:12
Нефть эталонных марки в среду подешевела более чем на 2% на данных о росте добычи в США..
По итогам торгов 21 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне понизилась на $1,2 (2,6%) и составила $44,82 за баррель.... читать дальше
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22 июня 2017 года 08:04
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 66,798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 147,70 коп.
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22 июня 2017 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 60 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 142,14 коп.
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22 июня 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
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21 июня 2017 года 20:08
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,15 пункта (0,385%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1850,81 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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21 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22588,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,300 млрд руб., или на...
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