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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,7573 руб.
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21 июня 2017 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,7573 руб.

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21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7573 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3275 руб., максимальный - 60,235 руб. К этому времени было заключено 54614 сделок. Объем торгов составил 316836,89 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,8725 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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