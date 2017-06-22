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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60 руб.
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22 июня 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60 руб.
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22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 60 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 142,14 коп.
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22 июня 2017 года 09:20
Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода "Северный поток – 2" провел предварительные консультации с китайскими банками, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:09
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг благодаря стабилизации нефтяного рынка и подъему цен на металлы, пишет MarketWatch. Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, китайский Shanghai... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:00
США остаются открытыми для диалога с Россией о "раздражителях" в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. "С нашей стороны, и как ясно заявил госсекретарь (Рекс) Тиллерсон, есть много вопросов для обсуждения. Мы открыты... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:49
Крупные американские компании сокращают программы выкупа собственных акций, поддерживавшие ранее рост показателей прибыли в расчете на акцию, пишет газета Financial Times. Согласно данным S&P Dow Jones Indices, совокупный объем выкупа акций компаниями индекса S&P 500 в... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:38
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду вслед за падением цен на нефть, пишет MarketWatch. Nasdaq вырос благодаря подъему котировок акций компаний сферы биотехнологий на данных СМИ о намерении президента США Дональда... читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.22 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76539,66 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 5532,32 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:29
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Московского кредитного банка (МКБ) с "BB" до "BB-" и подтвердило РДЭ банка "Санкт-Петербург" на уровне "BB-", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов обоих... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:20
Фондовые индексы Западной Европы уменьшились по итогам сессии в среду на фоне политических рисков и снижения цен на нефть. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,18%, составив на закрытие торгов 388,51 пункта. Британский FTSE... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:12
Нефть эталонных марки в среду подешевела более чем на 2% на данных о росте добычи в США.. По итогам торгов 21 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне понизилась на $1,2 (2,6%) и составила $44,82 за баррель.... читать дальше
.22 июня 2017 года 08:04
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 66,798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 147,70 коп.
.22 июня 2017 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 60 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 142,14 коп.
.22 июня 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
.21 июня 2017 года 20:08
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,15 пункта (0,385%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1850,81 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.21 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 июня снизилась на 0,13% и составила 22588,864 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22588,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,300 млрд руб., или на...
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