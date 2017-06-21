Запасы нефти в США упали за период с 9 июня по 16 июня на 2451 тыс. баррелей, бензина - упали на 578 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 578 тыс. баррелей и составили 241,866 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

21 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2451 тыс. баррелей - до 509,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,15 пункта (0,385%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1850,81 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22588,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,300 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5657 руб. Минимальный курс евро составил 66,145 руб.,... Минимальный курс евро составил 66,145 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7591 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6956 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,6956 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7573 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе на фоне смешанной динамики на мировых фондовых площадках и слабой нефти. В Азии в среду отмечалась смешанная динамика (снизилась Япония, подрос Китай), снижалась Европа, однако в плюсе открылась Америка. В Азии в среду отмечалась смешанная динамика (снизилась Япония, подрос Китай), снижалась Европа, однако в плюсе открылась Америка. Поддержку рынку... Поддержку рынку... читать дальше

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АФК "Система" обратилась в ЦБ РФ с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования рынком ее акций, сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель компании Сергей Копытов. ЦБ РФ на запрос агентства "Интерфакс" относительно динамики цен акций... ЦБ РФ на запрос агентства "Интерфакс" относительно динамики цен акций... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило недостачу имущества банка "Новация" (Майкоп) на сумму 1,022 млрд рублей, говорится в материалах АСВ (является конкурсным управляющим кредитной организации). Наибольшая сумма недостачи - 1 млрд рублей приходится на... Наибольшая сумма недостачи - 1 млрд рублей приходится на... читать дальше

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Иностранные инвесторы приобрели 85% еврооблигаций РФ на $3 млрд, при этом 30-летние бумаги были куплены ими на 95%, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Разместили евробонды все $3 млрд, был большой интерес, несмотря на все ограничения, санкции.... "Разместили евробонды все $3 млрд, был большой интерес, несмотря на все ограничения, санкции.... читать дальше

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Правление ФАС на заседании 1 июня приняло решение о повышении на газ для промышленности с 1 июля 2017 года на 3,9% - приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ регулятора подписан 13 июня, 20 июня зарегистрирован в... Приказ регулятора подписан 13 июня, 20 июня зарегистрирован в... читать дальше

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Очередной раунд консультаций с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном, намеченный на 23 июня, не состоится из-за расширения санкций США в отношении РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Без реакции, в том числе в виде практических ответных мер с нашей стороны, новый... "Без реакции, в том числе в виде практических ответных мер с нашей стороны, новый... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что проект "Северный поток 2" имеет все шансы на успех, и призвал спокойно объяснять всем партнерам выгоду этого проекта для Европы. "Проект "Северный поток 2", конечно, имеет все шансы на успех. Я всегда подчеркиваю, что это чисто... "Проект "Северный поток 2", конечно, имеет все шансы на успех. Я всегда подчеркиваю, что это чисто... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо поднимаются в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск в среду поднялся на 0,1% - до 21479,06 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск в среду поднялся на 0,1% - до 21479,06 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 0,2%, составив 2441,91. Standard & Poor's 500 вырос на 0,2%, составив 2441,91. Значение индекса Nasdaq Composite... Значение индекса Nasdaq Composite... читать дальше

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Иран и другие страны ОПЕК обсуждают возможность дальнейшего ограничения добычи нефти, однако достичь консенсуса в этом вопросе будет сложно, заявил в среду министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, выступая на местном радио. По его словам, темпы увеличения добычи нефти... По его словам, темпы увеличения добычи нефти... читать дальше

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Ходатайство об отзыве иске "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", поступившее в суд, является провокацией и подделкой, но объем сделок с акциями "Системы" на фоне этой информации составил 2 млрд рублей, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Был... "Был... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) установило финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир... Данный ориентир... читать дальше

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