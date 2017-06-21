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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 9 июня по 16 июня на 2451 тыс. баррелей, бензина - упали на 578 тыс. баррелей
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21 июня 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 9 июня по 16 июня на 2451 тыс. баррелей, бензина - упали на 578 тыс. баррелей
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21 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2451 тыс. баррелей - до 509,095 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 578 тыс. баррелей и составили 241,866 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1079 тыс. баррелей, достигнув 152,495 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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