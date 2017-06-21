ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июня в размере 60 руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 60 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 142,14 коп.

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Дания ужесточает законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в ответ на раскрытие информации в так называемых "панамских досье" и требует от банков более тщательного соблюдения правил. В частности, правительство раскритиковало два крупных... В частности, правительство раскритиковало два крупных... читать дальше

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Росбанк утвердил параметры нового выпуска биржевых облигаций серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей, который размещается в обмен на облигации старого выпуска бондов БО-14, говорится в сообщении банка. Ставки 1-3-го купона нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим... Ставки 1-3-го купона нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим... читать дальше

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Рыбаки РФ, по данным на 21 июня, выловили 2,26 млн тонн рыбы, что на 3,7% (на 81,2 тыс. тонн) больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 525,7 тыс. тонн, что на 61,8 тыс. тонн больше прошлогоднего.... В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 525,7 тыс. тонн, что на 61,8 тыс. тонн больше прошлогоднего.... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 6,24 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1851,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1861,03 (+0,17%) пункта,... читать дальше

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За январь-май 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 18,255 млн пассажиров, что на 15,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Авиакомпания "Аэрофлот" за 5 месяцев перевезла 12,327 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,89/60,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...

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За период с 14 по19 июня рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На трех предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,1%. На трех предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,1%. С начала июня инфляция составила 0,3%, с начала года... С начала июня инфляция составила 0,3%, с начала года... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2405,61 (+58,02) руб./грамм; на серебро - 31,85 (+0,61) руб./грамм; на платину - 1774,72 (+28,86) руб./грамм; на палладий - 1685,98 (+53,12) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Самым дорогим городом мира для проживания иностранцев в 2017 году вновь стала Луанда, столица Анголы, которая обошла лидировавший в прошлом году Гонконг, свидетельствует исследование консалтинговой группы Mercer Human Resource. Первую строчку в рейтинге столице Анголы... Первую строчку в рейтинге столице Анголы... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free). Поправки вносятся в 88-ю статью и 21-ю главу Налогового кодекса РФ. Поправки вносятся в 88-ю статью и 21-ю главу Налогового кодекса РФ. Право вернуть НДС,... Право вернуть НДС,... читать дальше

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В ходе торгов в среду фондовый индекс саудовской биржи Tadawul All Share подскочил на 5,5%, а по итогам сессии индикатор может достичь максимума с декабря 2015 года, сообщает Bloomberg. Инвесторы реагируют на решение индексного провайдера MSCI Inc. начать пересмотр... Инвесторы реагируют на решение индексного провайдера MSCI Inc. начать пересмотр... читать дальше

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В четверг, 22 июня, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 5566,62 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Правительство РФ на прошлой неделе одобрило введение оборотных штрафов для АЗС за нарушения при продаже суррогатного топлива. Речь идет о штрафах непосредственно на бензоколонках. "Это ужесточение будет относиться к нарушению, это и химический состав, и фальсификация чеков, а... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,646 руб. Минимальный курс евро составил 66,195 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 66,195 руб., максимальный -... читать дальше

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