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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
В РФ смягчат санкции за отсутствие данных в системе ЖКХ
В правительстве РФ решили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы, предусматривающей право граждан не платить за коммунальные услуги, если начисления не размещены в ГИС ЖКХ. Решение отложить введение мер экономического стимулирования...
 
Россиянам предложат индивидуальные программы повышения уровня финграмотности
ЦБ РФ разработает программы финансового поведения россиян с учетом их знаний, поведения и установок. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России, нововведение призвано помочь населению в решении финансовых вопросов. Банк России...
 
Миграционный прирост в РФ снизился почти на треть
Прирост мигрантов в России снизился за 1-й квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года, пишут "Известия", ссылаясь на данные, полученые в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Некоторые...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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21 июня 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Май 2017
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 июня 2017 года 10:12
РФ предлагает Индии совместное производство самолетов и космических аппаратов
Россия намерена предложить Индии магистральный самолет МС-21, семейство региональных Sukhoi Superjet 100, а также совместное производство транспортного Ил-112 и ближнемагистрального Ту-114, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы подошли к...    читать дальше
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21 июня 2017 года 10:03
Рынок акций РФ открылся в красной зоне
Рынок акций РФ в среду открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,15% и 0,7% фоне разнополярных внешних факторов, сохраняющейся слабость нефти.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились вслед за падением котировок акций энергетических компаний...    читать дальше
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21 июня 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 58,85/60,34 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,85/60,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи...
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21 июня 2017 года 09:57
"Волга Капитал" 23-29 июня проведет сбор заявок на бонды на 1 млрд рублей
ПАО "Волга Капитал" с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее точные сроки book building не назывались.

Ориентир ставки 1-го купона составляет...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:51
Прибыль и выручка FedEx в 4-м финквартале превзошли ожидания
По итогам 4-го финквартала, который завершился 31 мая, американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, получила чистую прибыль.

Чистая прибыль компании составила $1,02 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:44
Ставка 5-6-го купонов бондов РЖД 35-й серии установлена в размере 6,4%
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-6-го купонов облигаций 35-й серии в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого купона составит 31,91 рубля. Номинал одной бумаги - 1 тыс....    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:42
Ford в 2019 году начнет поставлять из КНР авто Focus на рынок США
Со 2-го полугодия 2019 года американский автопроизводитель Ford Motor Co. начнет импортировать в США из Китая автомобили модели Focus.

"Производство обновленных Focus начнется во втором полугодии 2019 года. Основная часть автомобилей Focus, продаваемых в Северной...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:38
ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-2-89 на 75 млрд рублей
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-89 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2213,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 739,93 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 2213,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1926,8 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:29
Новикомбанк выкупил по оферте 3,5% выпуска облигаций БО-05 на 106,2 млн рублей
Новикомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала на общую сумму 106,2 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Объем выпуска бумаг БО-05 составляет 3 млрд рублей. Таким образом, банк по оферте выкупил 3,5% выпуска.

Пятилетние...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:24
Глава Минфина ФРГ призвал США не ослаблять роль защитника мирового порядка
США должны продолжить играть роль ведущей державы в отстаивании мирового порядка, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Если США будут скептически смотреть на свою роль защитника мирового порядка, а в последние годы мы были свидетелями таких намеков, то я...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:15
Доллар стабилен в паре с евро, но дешевеет к иене
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в парах с евро, фунтом стерлингов и швейцарским франком, но дешевеет к иене. Спрос на японскую нацвалюту в качестве защитного актива повышается на фоне падения фондовых индексов и доходности гособлигаций.

По состоянию...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:10
Предложения о дивидендах "Роснефти" в 50% от прибыли касаются будущей дивидендной политики
Предложение о возврате к вопросу о направлении "Роснефтью" на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли касаются в целом дивидендной политики компании, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Предложение вернуться к вопросу о выплате дивидендов...    читать дальше
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21 июня 2017 года 09:01
Азиатские рынки акций демонстрируют негативный настрой
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных компаний, при этом новость о включении китайских акций в индекс MSCI EM не оказала существенного влияния.

Сводный индекс региона MSCI Asia...    читать дальше
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21 июня 2017 года 08:53
Биржевые индикаторы США упали после перехода нефти к "медвежьему" тренду
Торги во вторник рынок акций США завершил снижением после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней превысило 20%, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 61,85 пункта (0,3%) и составил 21467,14...    читать дальше
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21 июня 2017 года 08:44
Госдеп США: расширение санкционного списка не новый виток санкций против РФ
США не ввели новые санкции в отношении России, а обновили уже действующие, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Минфин лишь обновил санкции, которые уже были введены", - сказала она вчера на брифинге в Вашингтоне.

По словам...    читать дальше
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