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21 июня 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 65,321 руб.
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21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 65,321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,96 коп.
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21 июня 2017 года 10:12
Россия намерена предложить Индии магистральный самолет МС-21, семейство региональных Sukhoi Superjet 100, а также совместное производство транспортного Ил-112 и ближнемагистрального Ту-114, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. "Мы подошли к... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:03
Рынок акций РФ в среду открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,15% и 0,7% фоне разнополярных внешних факторов, сохраняющейся слабость нефти. По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились вслед за падением котировок акций энергетических компаний... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 58,85/60,34 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,85/60,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи...
.21 июня 2017 года 09:57
ПАО "Волга Капитал" с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее точные сроки book building не назывались. Ориентир ставки 1-го купона составляет... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:51
По итогам 4-го финквартала, который завершился 31 мая, американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, получила чистую прибыль. Чистая прибыль компании составила $1,02 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:44
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-6-го купонов облигаций 35-й серии в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого купона составит 31,91 рубля. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:42
Со 2-го полугодия 2019 года американский автопроизводитель Ford Motor Co. начнет импортировать в США из Китая автомобили модели Focus. "Производство обновленных Focus начнется во втором полугодии 2019 года. Основная часть автомобилей Focus, продаваемых в Северной... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:38
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-89 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2213,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 739,93 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 2213,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1926,8 млрд руб. На начало... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:29
Новикомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала на общую сумму 106,2 млн рублей, говорится в сообщении банка. Объем выпуска бумаг БО-05 составляет 3 млрд рублей. Таким образом, банк по оферте выкупил 3,5% выпуска. Пятилетние... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:24
США должны продолжить играть роль ведущей державы в отстаивании мирового порядка, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. "Если США будут скептически смотреть на свою роль защитника мирового порядка, а в последние годы мы были свидетелями таких намеков, то я... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:15
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в парах с евро, фунтом стерлингов и швейцарским франком, но дешевеет к иене. Спрос на японскую нацвалюту в качестве защитного актива повышается на фоне падения фондовых индексов и доходности гособлигаций. По состоянию... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:10
Предложение о возврате к вопросу о направлении "Роснефтью" на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли касаются в целом дивидендной политики компании, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Предложение вернуться к вопросу о выплате дивидендов... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:01
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных компаний, при этом новость о включении китайских акций в индекс MSCI EM не оказала существенного влияния. Сводный индекс региона MSCI Asia... читать дальше
.21 июня 2017 года 08:53
Торги во вторник рынок акций США завершил снижением после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней превысило 20%, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 61,85 пункта (0,3%) и составил 21467,14... читать дальше
.21 июня 2017 года 08:44
США не ввели новые санкции в отношении России, а обновили уже действующие, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Минфин лишь обновил санкции, которые уже были введены", - сказала она вчера на брифинге в Вашингтоне. По словам... читать дальше
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