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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,9194 руб.
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20 июня 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,9194 руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8502 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9194 руб. Минимальный курс евро составил 65,06 руб., максимальный - 66,5625 руб. К этому времени было заключено 4730 сделок. Объем торгов составил 18133,43 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,2825 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.20 июня 2017 года 18:19
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