Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6074 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 889 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6074 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5527 руб., максимальный - 8,7395 руб. Было заключено 68 сделок. Объем торгов составил 174,32 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7395 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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