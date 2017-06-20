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20 июня 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,9387 руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9387 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,335 руб., максимальный - 59,5375 руб. Было заключено 26255 сделок. Объем торгов составил 118684,03 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,5 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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20 июня 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9387 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,335 руб.,... читать дальше
.20 июня 2017 года 17:23
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.20 июня 2017 года 17:16
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.20 июня 2017 года 17:01
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"Московская биржа" 20 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" серии 001P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше
.20 июня 2017 года 16:53
Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за май 2017 года практически не изменились после роста на 1,3% в апреле и составили к 1 июня 2017 года 24 трлн 276,5 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном... читать дальше
.20 июня 2017 года 16:52
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.20 июня 2017 года 16:52
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.20 июня 2017 года 16:45
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.20 июня 2017 года 16:38
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.20 июня 2017 года 16:38
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.20 июня 2017 года 16:25
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.20 июня 2017 года 16:19
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