Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,571 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,571 руб.

Минимальный курс евро составил 65,005 руб., максимальный - 66,1425 руб. Было заключено 3787 сделок. Объем торгов составил 16083,77 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,14 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.