ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июня в размере 58,5786 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 58,5786 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,01 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9387 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,335 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,335 руб.,... читать дальше

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Информация о ходатайстве об отказе иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Системе" удалена из картотеки дел Арбитражного суда Башкирии. По данным пресс-службы "Роснефти", информация об отказе от иска к АФК "Система" является подлогом. По данным пресс-службы "Роснефти", информация об отказе от иска к АФК "Система" является подлогом. Как пояснил "Интерфаксу"... Как пояснил "Интерфаксу"... читать дальше

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Сбербанк России столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов (transaction reversal fraud), для защиты устройств самообслуживания планирует расширить применение искусственного интеллекта, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на конференции... читать дальше

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Россия в мае 2017 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 15,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат. По сравнению с апрелем производство золота увеличилось на 32,3%. По сравнению с апрелем производство золота увеличилось на 32,3%. Всего за... Всего за... читать дальше

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В начале торгов во вторник рынок акций США демонстрирует разнонаправленные изменения после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней достигло 20%, отмечает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск... читать дальше

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Лизинговая компания ООО "Каркаде" 27 июня досрочно погасит все биржевые облигации БО-02, которые выкупит в рамках оферты 26 июня, говорится в сообщении компании. Оферту на 26 июня по цене 100% от номинала по бондам БО-02 компания объявила в начале месяца. Бумаги должны... Оферту на 26 июня по цене 100% от номинала по бондам БО-02 компания объявила в начале месяца. Бумаги должны... читать дальше

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"Московская биржа" 20 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" серии 001P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за май 2017 года практически не изменились после роста на 1,3% в апреле и составили к 1 июня 2017 года 24 трлн 276,5 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном... читать дальше

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Министерство финансов России 21 июня проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 на сумму 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 также на сумму 15... читать дальше

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Финальный ориентир доходности 10-летнего транша долларовых евробондов РФ составляет 4,25%, 30-летнего транша - 5,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Объем транша на 10 лет составит $1 млрд, на 30 лет - $2 млрд. Объем транша на 10 лет составит $1 млрд, на 30 лет - $2 млрд. Спрос составляет около $6,6... Спрос составляет около $6,6... читать дальше

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Оборот розничной торговли в мае 2017 года составил 2,38 трлн рублей, что на 0,7% больше, чем в мае прошлого года, сообщил Росстат. Динамика рынка, прекратившего падение в апреле, оказалась ниже ожиданий экономистов: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал увеличение... Динамика рынка, прекратившего падение в апреле, оказалась ниже ожиданий экономистов: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал увеличение... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-87 на 50 млрд 737,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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За январь-май 2017 года прибыль банков РФ в 2,8 раза превысила показатель годом ранее и составила 653 млрд рублей, следует из сообщения ЦБ РФ. В мае прибыль банковской системы составила 100 млрд рублей. За первые пять месяцев этого года прибыль в размере 701 млрд рублей... За первые пять месяцев этого года прибыль в размере 701 млрд рублей... читать дальше

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Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в апреле 2017 года выросла на 1,7% по сравнению с мартом, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). К 1 мая 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности... К 1 мая 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности... читать дальше

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Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в мае снизились на 0,4% в годовом выражении после падения на 7,5% в апреле, снижения на 2,3% в марте, падения на 3,7% в феврале, роста на 8,2% в январе (из-за единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей), сообщила во... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU В январе-марте дефицит счета текущих операций платежного баланса США увеличился на 2,5% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего квартала и составил $116,8 млрд, говорится в отчете Минторга страны. В 4-м квартале, согласно уточненным... В 4-м квартале, согласно уточненным... читать дальше

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