Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5675 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5675 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,549 руб., максимальный - 8,5769 руб. Было заключено 42 сделки. Объем торгов составил 265,7 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,5714 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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