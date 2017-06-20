20 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Май 2017
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2017
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2017
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2017
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2017
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20 июня 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9387 руб.
Минимальный курс доллара США составил 58,335 руб.,... читать дальше
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20 июня 2017 года 17:23
Информация о ходатайстве об отказе иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Системе" удалена из картотеки дел Арбитражного суда Башкирии.
По данным пресс-службы "Роснефти", информация об отказе от иска к АФК "Система" является подлогом.
Как пояснил "Интерфаксу"... читать дальше
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20 июня 2017 года 17:16
Сбербанк России столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов (transaction reversal fraud), для защиты устройств самообслуживания планирует расширить применение искусственного интеллекта, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на конференции... читать дальше
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20 июня 2017 года 17:09
Россия в мае 2017 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 15,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат.
По сравнению с апрелем производство золота увеличилось на 32,3%.
Всего за... читать дальше
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20 июня 2017 года 17:01
В начале торгов во вторник рынок акций США демонстрирует разнонаправленные изменения после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней достигло 20%, отмечает MarketWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:57
Лизинговая компания ООО "Каркаде" 27 июня досрочно погасит все биржевые облигации БО-02, которые выкупит в рамках оферты 26 июня, говорится в сообщении компании.
Оферту на 26 июня по цене 100% от номинала по бондам БО-02 компания объявила в начале месяца. Бумаги должны... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:53
"Московская биржа" 20 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" серии 001P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:53
Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за май 2017 года практически не изменились после роста на 1,3% в апреле и составили к 1 июня 2017 года 24 трлн 276,5 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:52
Министерство финансов России 21 июня проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 на сумму 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 также на сумму 15... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:52
Финальный ориентир доходности 10-летнего транша долларовых евробондов РФ составляет 4,25%, 30-летнего транша - 5,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем транша на 10 лет составит $1 млрд, на 30 лет - $2 млрд.
Спрос составляет около $6,6... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:45
Оборот розничной торговли в мае 2017 года составил 2,38 трлн рублей, что на 0,7% больше, чем в мае прошлого года, сообщил Росстат.
Динамика рынка, прекратившего падение в апреле, оказалась ниже ожиданий экономистов: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал увеличение... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:38
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-87 на 50 млрд 737,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:38
За январь-май 2017 года прибыль банков РФ в 2,8 раза превысила показатель годом ранее и составила 653 млрд рублей, следует из сообщения ЦБ РФ. В мае прибыль банковской системы составила 100 млрд рублей.
За первые пять месяцев этого года прибыль в размере 701 млрд рублей... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:31
Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в апреле 2017 года выросла на 1,7% по сравнению с мартом, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).
К 1 мая 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:25
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в мае снизились на 0,4% в годовом выражении после падения на 7,5% в апреле, снижения на 2,3% в марте, падения на 3,7% в феврале, роста на 8,2% в январе (из-за единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей), сообщила во... читать дальше
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20 июня 2017 года 16:19
0 июня. FINMARKET.RU В январе-марте дефицит счета текущих операций платежного баланса США увеличился на 2,5% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего квартала и составил $116,8 млрд, говорится в отчете Минторга страны.
В 4-м квартале, согласно уточненным... читать дальше
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