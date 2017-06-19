Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,0666 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6384 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0666 руб.

Минимальный курс евро составил 64,61 руб., максимальный - 65,33 руб. К этому времени было заключено 3619 сделок. Объем торгов составил 15445,82 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,0825 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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