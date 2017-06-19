Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5185 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5185 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,4787 руб., максимальный - 8,5507 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 224,44 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,5453 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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