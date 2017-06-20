ЦБ РФ установил курс евро с 20 июня в размере 64,8614 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 64,8614 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,53 коп.

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ООО "Кузбассэнерго-Финанс" (SPV-компания ПАО "Кузбассэнерго") 19 июня досрочно погасило облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Досрочное погашение прошло в дату окончания 12-го купона. Досрочное погашение прошло в дату окончания 12-го купона. Компания разместила 1-й выпуск облигаций... Компания разместила 1-й выпуск облигаций... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 26,87 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1849,78 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22408,129 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 108,694 млрд руб., или на...

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Связь-банк в рамках оферты приобрел 105,758 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2% выпуска бондов. Оферта исполнена в... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2% выпуска бондов. Оферта исполнена в... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки... Сбор заявок на облигации прошел 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1511 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6384 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0666 руб. Минимальный курс евро составил 64,61 руб.,... Минимальный курс евро составил 64,61 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5185 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4787 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,4787 руб., максимальный -... читать дальше

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ВВП России в 2017 году увеличится на 1,6%, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Fitch, отмечая, с одной стороны, улучшение внутреннего спроса, а с другой - слабость внешней торговли. "Российская экономика набрала рост в 2017 году после завершения... "Российская экономика набрала рост в 2017 году после завершения... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник завершил торги ростом индексов на фоне роста мировых фондовых площадок и нефти. . Рынки акций Азии закрылись ростом индексов (выросли Япония и Китай). . Рынки акций Азии закрылись ростом индексов (выросли Япония и Китай). Росла Европа(на фоне победы политической партии Эммануэля Макрона на... Росла Европа(на фоне победы политической партии Эммануэля Макрона на... читать дальше

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Число компаний, раскрывших по итогам первого квартала 2017 года квартальные отчеты, составило в России рекордно низкие 2573, что на 14% меньше, чем по итогам первого квартала 2016 года (2989), свидетельствует анализ опубликованных эмитентами квартальных отчетов на портале... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП в текущем году до 2,9%. Как сообщается в пресс-релизе агентства, в следующем году темпы подъема увеличатся до 3,1%, что станет максимальным повышением с 2010 года. Как сообщается в пресс-релизе агентства, в следующем году темпы подъема увеличатся до 3,1%, что станет максимальным повышением с 2010 года. "Более... "Более... читать дальше

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Американские General Electric, Honeywell и французская Thales могут принять участие в проекте создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), заявил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимает меры для обеспечения того, чтобы банки еврозоны были готовы к возможным неблагоприятным последствиям "жесткого Brexit", заявила глава наблюдательного совета ЕЦБ Даниэль Нуи, выступая в Европарламенте в понедельник. По словам... По словам... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-02Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020203349B001P. Выпуску присвоен номер 4B020203349B001P. С 19 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка... С 19 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Рэдванс" серии БО-П05 объемом 11,5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00305-R-002P. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00305-R-002P. С 19 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка... С 19 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка... читать дальше

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